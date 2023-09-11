Bakan Işıkhan: Gençlere ve kadınlara dönük istihdam politikalarımıza odaklanacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Gençlere ve kadınlara dönük istihdam politikalarımıza odaklanacağız. İş gücü piyasalarını, istihdam artışı yaratmak üzere güvenceli bir şekilde esnek hale getireceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) çiçekçilik ve aktarlık mesleklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu'nca tanınması ile ilgili toplantıya katıldı. Işıkhan'a, ATO Başkanı Gürsel Baran ve sektör temsilcileri eşlik etti. Stantları gezip, sektör temsilcilerinden bilgiler alan Işıkhan, daha sonra katılımcılara hitap etti. Işıkhan, Orta Vadeli Program'ın (OVP) hayırlı olmasını dileyerek, OVP'nin Türkiye'nin makro politikaları, temel ekonomik büyüklükleri, toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi gibi değişkenleri barındıran temel politika dokümanı olduğunu söyledi.

'İNSANIMIZA YÖNELİK YATIRIMLARI SÜREKLİ ARTIRACAĞIZ'

OVP kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ait önemli politika ve hedeflerin bulunduğunu belirten Işıkhan, "İnsanımıza yönelik yatırımları sürekli artıracağız. Öncelikle gençlere ve kadınlara dönük istihdam politikalarımıza odaklanacağız. İş gücü piyasalarını, istihdam artışı yaratmak üzere güvenceli bir şekilde esnek hale getireceğiz. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere, genç kızlara ve kadınlara dönük çalışmalarımız olacak. Genç ve kadın girişimcilik başta olmak üzere ekosistemimizi geliştireceğiz ve mesleki eğitimi özel sektörle birlikte geliştireceğiz. Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında meslek standartları ve yeterlilikler hazırlanacak, meslek standartlarında gerekli güncellemeler yapılacak, yeşil ve dijital yetkinlik açığı kapatılacaktır. Savunma sanayisi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör iş birliği programlarını hayata geçirip, var olanları da güçlendireceğiz" dedi.

'2,5 MİLYONU AŞKIN VATANDAŞ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KAZANDI'

Mesleki Yeterlilik Kurumu aracılığıyla bugüne kadar 901 ulusal meslek standardı, 650 ulusal yeterliliğinin hazırlandığını aktaran Işıkhan, "Kurumumuz, ulusal meslek standardı ve yeterliliklere uygun ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere 278 sınav ve belgelendirme kuruluşunu yetkilendirmiş; kuruluşlar tarafından yapılan sınavlar neticesinde 2,5 milyonu aşkın vatandaşımıza mesleki yeterlilik belgesi kazandırmıştır. Bu kapsamda Ankara'da 183 bin 259 vatandaşımız, mesleki yeterlilik belgesi almıştır. Kurumumuz aracılığıyla yürüttüğümüz tüm bu faaliyetleri, sektörlerle iş birliği içerisinde katılımcı bir yaklaşımla yürütüyoruz" diye konuştu.

'DAHA KALİTELİ HİZMET SUNUMU AMAÇLANIYOR'

Işıkhan, aktarlık ve çiçekçilik ile ilgili çalışmanın da geçmişten bugüne aktarılan geleneksel mesleklerin niteliklerini ön plana çıkaran önemli bir adım olduğunu söyledi. Işıkhan, "Yaptığımız bu çalışmalar, aktarlar ve çiçekçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi, mesleklerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi, sektördeki rekabeti artırmayı ve daha kaliteli hizmet sunumunu amaçlamaktadır. Bu tür iş birliklerinin, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve istihdamına katkı sağlamak için büyük önem taşıdığını vurgulamak isterim. Bu amaca ulaşmak için ihtiyaç duyulan iş gücünün niteliğinin belirlenmesinde, yetiştirilmesinde ve işçiye uygun iş, işe uygun işçi dengesinin sağlanması; bakanlığımızın sorumlulukları arasındadır" dedi.