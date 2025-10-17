Bakan Işıkhan, Endonezya İşgücü Bakanı ile Görüştü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Endonezya İşgücü Bakanı Yassierli ile Doha'da görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 6'ncı İslam Konferansı kapsamında Endonezya İşgücü Bakanı Yassierli ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işıkhan, "Endonezya İşgücü Bakanı Sayın Prof. Dr. Yassierli ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede, Bakanlıklarımız arasında istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliğini kurumsallaştırmayı sağlayacak çalışmalarımızı değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki güçlü bağların daha da ileriye taşınması için kararlılığımızı vurguladık" ifadelerini kullandı.