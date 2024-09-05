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Bakan Işıkhan, Düzce'de Esnafları Ziyaret Edip Çocuklara Top Hediye Etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Düzce'de esnafları ziyaret ederek çocuklara top hediye etti. Bakan Işıkhan, AK Parti Düzce İl Başkanlığını da ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

ESNAFLARI ZİYARET EDİP ÇOCUKLARA TOP HEDİYE ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Düzce'de Atatürk Bulvarında esnafları ziyaret ederek vatandaşlarda da sohbet etti. Bakan Işıkhan, cadde üzerinde ailesiyle birlikte yürüyen çocuklara top hediye etti. Caddedeki ziyaretlerinin ardından AK Parti Düzce İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Işıkhan, açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinin siyasi tarih açısından en önemli seçimlerden biri olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu seçimler sıradan bir belediye seçimi değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı şehirlerinin gerçek belediyecilikle buluşacağı önemli bir eşikti. Hamdolsun Düzce halkı bu ruhla, bu farkındalıklaAK Parti ve Cumhur İttifakı ile zafer hanesine bir yenisini daha ekledi" dedi.

Bakan Işıkhan, AK Parti ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Mutlu YUCA- Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Vedat Işıkhan AK Parti Politika Güncel Yaşam Düzce

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