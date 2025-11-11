Haberler

Bakan Işıkhan'dan Gürcistan-Azerbaycan Sınırındaki Uçak Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı nedeniyle şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Bakan Işıkhan, kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti ve şehitlerin ailelerine sabır niyaz etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin, "Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Dualarımız her daim Mehmetçiklerimizle." dedi.

Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdiği sırada söz alarak, şunları kaydetti:

"Bütçe görüşmelerimiz devam ederken maalesef Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğünü teessürle öğrendik. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Dualarımız her daim Mehmetçiklerimizle. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi

Acı haberin ardından karar verildi! Komisyon toplantısı ertelendi
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.