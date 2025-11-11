Bakan Işıkhan'dan Gürcistan-Azerbaycan Sınırındaki Uçak Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin, "Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Dualarımız her daim Mehmetçiklerimizle." dedi.

Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdiği sırada söz alarak, şunları kaydetti:

"Bütçe görüşmelerimiz devam ederken maalesef Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğünü teessürle öğrendik. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Dualarımız her daim Mehmetçiklerimizle. Aziz milletimizin başı sağ olsun."