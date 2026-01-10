Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına mesaj gönderdi ve gazetecilerin fedakarlıklarına vurgu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Meslek ilkelerine bağlı kalarak her türlü zorlu koşulda fedakarca görevlerini yerine getiren basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Hakikatin peşinde verdikleri mücadele çok kıymetli. Milletimize doğru ve tarafsız haber vermek gayretiyle çalışan basın emekçilerimize minnettarız."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
