Bakan Işıkhan: Bugünkü Türkiye'nin harcında hükümetin 21 yıllık alın teri ve emeği var

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hiç kuşkusuz bugünkü Türkiye'nin harcında hükümetimizin 21 yıllık alın teri ve emeği var. Milletimizin desteği, dünyada yüreği bizlerle atan milyonlarca insanın duaları var. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli, şehir şehir, ilçe ilçe büyümeliyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda bölgemizin bütün sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından, valiliği ziyaret etti. Vali Mahmut Demirtaş ile makamında görüşen Işıkhan, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Bakan Işıkhan, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, kentte yakın ilgi ve sıcak bir şekilde karşılandığını belirterek, "Bana, baba ocağıma, evime geldiğimi hissettirdiğiniz için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bakanlık görevimde ilk il ziyaretlerimden birini memleketim olan Mardin'e gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyim. Şehrimiz, insanlık tarihi kadar eski bir coğrafyanın merkezinde yer alıyor. Mardin ülkemizin en özel illerinden birisidir. Mardin, birçok medeniyete, birçok insana ev sahipliği yapmış, onları bağrına basmış toprakların adıdır. Mardin kadim bir şehirdir. Buradaki çok kültürlü doku, milli birliğimizin ne kadar güçlü bir temele sahip olduğunu çok açık şekilde ortaya koyuyor. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Mardin kardeşliğin şehridir, Mardin farklılıkların zenginliğe dönüştüğü yerdir. Bu yönüyle Mardin, bilimin ve irfanın merkezidir. Mardin milletimize hizmet sevdamızda her zaman yanımızda yer aldı, özünü, aslını, kimliğini hiçbir zaman unutmadı. Biz de devlet olarak ülkemizin her bir ilini büyütürken şehrimize olan vefa borcumuzu da unutmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek ve ülkemizi hak ettiği konuma ulaştırmak için yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bugünkü Türkiye'nin harcında, hükümetin 21 yıllık alın teri ve emeğinin olduğunu dile getiren Işıkhan, "Hiç kuşkusuz bugünkü Türkiye'nin harcında hükümetimizin 21 yıllık alın teri ve emeği var. Bunda milletimizin desteği, dünyada yüreği bizlerle atan milyonlarca insanın duaları var. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli, şehir şehir, ilçe ilçe büyümeliyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda bölgemizin bütün sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. İnşallah Mardin başta olmak üzere tüm illerimizi, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize zarar veren ne kadar terör örgütü varsa hepsinden bir bir temizleyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuruna, istikbaline göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz. Bayrağımıza, vatanımıza ve kardeşliğimize zarar veren herkesle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizi bugünlere getiren, kardeşliğimiz ve birliğimizin gücüdür. Ayrıca yapacağımız çeşitli ziyaret ve istişarelerle ilimizin ihtiyaçları ve talepleri hakkında bilgiler alacağız, çözümler üzerinde konuşacağız. Amacımız, Mardin için daha fazla hizmet, daha fazla yatırım. Her ne kadar görev değişimi olsa da devlette süreklilik esastır. Bugüne kadar hizmetlerde bulunmuş tüm bakanlarımızın emeklerinin üzerine yenilerini ekleyerek devraldığımız bayrağı çok daha yukarılara taşımak için çaba göstereceğiz. Sosyal refaha ve sosyal huzura katkı sağlayacak her işte biz Mardin'in yanında olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte kazanmak, sosyal ve ekonomik kalkınmamızın nimetlerinden hep birlikte istifade etmek istiyoruz. İşçisi, emekçisi, işvereniyle, yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, çocuğuyla istikbalimizi daha güzel günlere, bayrağımızı daha yükseğe birlikte taşıyacağız" diye konuştu.