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Bakan Işıkhan Asgari Ücrete Dair Açıklamalarda Bulundu

Bakan Işıkhan Asgari Ücrete Dair Açıklamalarda Bulundu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde işçi refahını artırırken işverenlerin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, istihdamı artırma ve genç iş gücünü destekleme amaçlı projeler hakkında bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde, çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacakları Ulusal İstihdam Stratejisi'nin, yeni dönemde çalışma hayatının temel taşlarını oluşturacak bir hedefle hazırlandığını; bu stratejiyle, dijital ve yeşil dönüşümün getirdiği fırsatları değerlendirirken ortaya çıkan zorluklara karşı iş gücü piyasasında beceri uyumunu sağlamayı, eğitim ve istihdam arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi, sosyal koruma sistemlerini, istihdamı teşvik edecek bir yapıda yeniden kurgulamayı ve kırsal alanlarda ekonomik çeşitliliği artırarak sürdürülebilir istihdam fırsatları yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

İşsizlik oranının, son 18 aydır tek hanelerde seyrettiğini ve Orta Vadeli Program hedefleriyle tam uyum içinde ilerlediğini belirten Işıkhan, "Önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamı, yıllık ortalama 758 bin kişi artırmayı ve iş gücüne katılma oranlarında beklenen artışa rağmen işsizlik oranını kalıcı olarak tek haneli seviyelere çekmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, genç nüfusumuzun iş gücü piyasasına dahil olması konusunda da önemli adımlar atıyoruz." diye konuştu.

TÜİK verilerine göre genç işsizlik oranının son 5 yılda 8,6 puan azalarak ekim ayı itibarıyla yüzde 16,6 seviyesine gerilediğini kaydeden Işıkhan, "Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı da dikkat çekici bir şekilde azalmaktadır. 2020 yılına kıyasla 2,1 puanlık bir düşüşle yüzde 26,3 seviyesine gerileyen bu oran, gençlerimizi daha fazla eğitim ve iş imkanıyla buluşturduğumuzun somut bir adımıdır." dedi.

Kadın istihdamında önemli projeler gerçekleştirdiklerini, çeşitli projelerle kadınların çalışma hayatındaki yerini güçlendirdiklerini anlatan Işıkhan, İş Pozitif Programı ile 2024 yılında 750 bin kadını istihdama kazandırdıklarını söyledi.

İş gücüne katılamayan kesimleri, çalışma hayatına entegre etmek için devreye aldıkları İşgücü Uyum Programı ile kadınlar, gençler, engelliler ve öğrencilerden oluşan 120 bin kişiyi istihdama teşvik ettiklerini bildiren Işıkhan, Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi ile her ailede en az bir kişinin çalışmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Asgari ücret

Bakan Işıkhan, asgari ücretin sadece sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, Bakanlık olarak asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının 16 Aralık'ta yapılacağını anımsatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçilerimizin gelirini artırma amacıyla başlattığımız Asgari Ücret Desteğini gerektiği noktada güçlendirdik. Yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağladık. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz. Alınacak kararın ülkemize, işverenlerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, komisyon çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını diliyorum."

Işıkhan, 2025 yılı için kamu görevlileri ve emeklilere yüzde 6+5 oranında zam yapılmasının karara bağlandığını, enflasyon farklarının yüksek olması durumunda farkın maaşlara eklenmesiyle kamu görevlilerinin alım gücünü koruma yönündeki kararlılığın süreceğini belirtti.

Belediye işçilerinin şikayetleri

Sendikal haklara ve çalışan haklarına yönelik aykırılıklarda Bakanlık olarak devreye girdiklerine dikkati çeken Işıkhan, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerden sonra yönetimleri değişen belediyelerin çalışanlarından Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, sendikalardan ve işçilerden, toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmaması, toplu işçi çıkarılması, sendikal özgürlüklerin engellenmesi, mobbing ve eşitlik ilkesine aykırılık hususlarında ihbar ve şikayet başvuruları intikal ettiğini söyledi.

Işıkhan, söz konusu incelemelere ilişkin, "Yapılan incelemelerde Van, Iğdır belediyeleri başta olmak üzere ve bunlara bağlı iştirakleri hakkında toplam 26 milyon lira idari para cezası uyguladık. Tespit edilen, mevzuata aykırılıklardan konusu suç teşkil eden hususlar ile ilgili olarak da cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur." bilgisini paylaştı.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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