Bakan Işıkhan, Armutçuk Müessesesi Maden Ocağı'nda maden işçileriyle bir araya geldi

ZONGULDAK - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Şehir Buluşmaları" kapsamında ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Zonguldak'ta, Armutçuk Müessesesi Maden Ocağı'nda geçen hafta yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta meydana gelen kazanın ardından geçmiş olsun dileklerini iletmek ve incelemelerde bulunmak için Türkiye Taş Kömürü Kurumu Armutçuk Müessesi Maden Ocağı'nı ziyaret etti. Maden işçileri ile birlikte maden ocağının eksi 400 kotuna inen Bakan Işıkhan, ocakta incelemelerde bulundu. Ardından yeraltında maden işçileriyle bir araya gelerek aynı sofrayı paylaştı, birlikte akşam yemeği yedi.

Armutçuk Müessesesi Genel Müdürü Muharrem Kiraz'dan ocak ile ilgili bilgi alan Işıkhan, burada işçilerin sorun ve taleplerini de dinledi.

Burada bir konuşma yapan Bakan Işıkhan, maden işçileriyle bir arada olmaktan ayrı bir gurur duyduğunu belirterek, geçen hafta yaşanan maden kazasından dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti, yaşamını kaybeden madenciler için de baş sağlığı diledi. Işıkhan, her bir maden işçisinin alın terinin çok değerli olduğuna değinerek emeklerinin karşılığının ödenemeyeceğini söyledi.

Madencilerin gösterdiği gayrete ve yoğun çabaya dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Sizin canınız bizim için çok kıymetli. Sayenizde çocuklarımızın geleceğini oluşturuyoruz, sanayimiz gelişiyor, ihracatımız artıyor. Her bir kardeşimin emeği için tekrar teşekkür ediyorum. Her türlü ihtiyacınızı, talebinizi karşılamak için devletimiz de, ben de bir kardeşiniz olarak yanınızdayız" ifadelerini kullandı.