ZONGULDAK-BAKAN IŞIKHAN 'BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRABİLİYORSAK ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN CESARETİNDEN'

Bakan Işıkhan AK Parti seçimden seçime değil, her gün milletle birlikte olan bir parti (2)AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ardından Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Merkezi'ne geçti.

Bakan Işıkhan AK Parti seçimden seçime değil, her gün milletle birlikte olan bir parti (2)

AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ardından Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Merkezi'ne geçti. Bakan Işıkhan daha sonra 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında, Polisevi'nde düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Dua okunarak başlanan yemekten sonra konuşma yapan Bakan Işıkhan, şehit ve gazileri minnetle yad ettiğini belirtti. Işıkhan, 'Hiç kuşkusuz bugün huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak, şanlı bayrağımızı korkmadan, göğsümüzü gere gere tüm coğrafyalarda dalgalandırabiliyorsak bin yıllık kadim tarihimizi yazan vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için, bekası için, mücadele veren şehitlerimiz ve gazilerimizin cesaretleri sayesindedir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim ortak değerlerimiz, vatan sevdamız, tüm farklılıkları ortadan kaldıran müşterek noktamızdır.' dedi.

Bakan Işıkhan şehit yakınları ve gaziler ile olan programının ardından Amelebirliği Başkanlığı ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu ziyaret etti. Bakan Işıkhan, sonrasında Zonguldak Belediyesi'ne geldi. Işıkhan geçen hafta göçük altında kalarak hayatını kaybeden maden işçisi Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunmak için Ereğli ilçesine geçti. (DHA)