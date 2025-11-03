Haberler

Bakan Işıkhan, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz, tüm zorluklara ve engellemelere karşı hizmet üretmeye, eserlerimizle şehirlerimizi kalkındırmaya, kendi başarı çıtamızın üzerine çıkmaya, Türkiye Yüzyılı'nda bölgemizde ve dünyada istikamet belirlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 23'üncü yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Gücünü millet iradesinden ve kadrosundan alan AK Parti'mizin iktidara gelişinin yıl dönümündeyiz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002'de başlayan ve çeyrek asra yaklaşan bu hareket, milletimize olan sevdamız ve davamıza olan bağlılığımız ile her zaman büyüdü, Türk siyasetine mührünü vurdu. Milletimiz, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz ve tüm mazlumlar için umut oldu. Biz, tüm zorluklara ve engellemelere karşı hizmet üretmeye, eserlerimizle şehirlerimizi kalkındırmaya, kendi başarı çıtamızın üzerine çıkmaya, Türkiye Yüzyılı'nda bölgemizde ve dünyada istikamet belirlemeye devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi durmak yok, yola devam."

Bakan Işıkhan'ın paylaşımında AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin hazırlanan video da yer aldı.

