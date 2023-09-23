Bakan Işıkhan: "21 yıllık kalkınma hamlesinden Mardin'e de 97 milyar lirayı aşkın yatırım yapıldı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, ""Ülkemizin 21 yıllık kalkınma hamlesinden Mardin'imiz de 97 milyar lirayı aşkın yatırım yapıldı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'deki temasları çerçevesinde bir otelde düzenlenen istişare toplantısında, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi. Bakan Işıkhan, baba ocağını, Mardin'i büyüten, geliştiren, sağladığı katma değerlerle bugünlere ulaştıran hemşerileriyle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Ahilik Haftası çerçevesinde konuşan Bakan Işıkhan, Ahilik Teşkilatı'nın asırlarca bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın bel kemiği olduğunu belirterek, "Bir ayağımız hep burada olacak, her zaman Mardin'in yanında olacak. İnşallah bundan sonra da sık sık ata toprağımızda bulunarak, şehrimizi daha da güzelleştirmenin, büyütmenin, tüm sorunlarını çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Mardin başta olmak üzere tüm şehirlerimizin çalışma hayatı için paydaşlarımızla, işçimizle, işverenimizle, yatırımcımızla, STK temsilcilerimizle bir arada olmak ve sizleri daha çok dinlemek istiyorum. Mardin özelinde yapılan ve yapılacak faaliyetleri yerinde incelemek hem de talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek için ülkemizi bir baştan bir başa il il, ilçe ilçe gezmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'yi yüzyıllık hedeflerine taşıyacak olan beşeri sermayenin bu topraklarda fazlasıyla mevcut olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, "Ülkemizin 21 yıllık kalkınma hamlesinden Mardin'imiz de 97 milyar lirayı aşkın yatırım miktarıyla nasibini aldı. Bu yatırımların yaklaşık 4 milyar liralık kısmı çalışma hayatıyla ilgili yatırımlarımızı kapsıyor. Mardin'de 21 yılda, sadece İŞKUR aracılığıyla 43 bin vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık. 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla aktif sigortalı sayısı 184 bin olmuştur. İŞ-Kurumunun istihdam teşviklerinden faydalanan 8 bin 806 işyerine 3,43 milyar lira ile destek olduk" diye konuştu.

İstihdamla birlikte işgücü piyasası araştırmalarıyla işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ettiklerini aktaran Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın nitelik kazanarak daha kolay iş bulması için kurs ve programlar düzenliyoruz. Mesleki ve teknik eğitime destek veriyoruz. Bugüne kadar Mardin'de toplam 43 bin vatandaşımızın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağlamış durumdayız. Bugüne kadar toplam 5 bin 453 kişiyi TYP'den yararlandırdık. Buradan da TYP ile ilgili Mardin'e ayırdığımız kontenjanımızı artıracağımızı ifade etmek istiyorum. Mardin'de kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için destek veriyoruz. Hayırlı olsun." - MARDİN