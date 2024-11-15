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Bakan İbrahim Yumaklı Kilis'te Bir Dizi Temasta Bulundu

Bakan İbrahim Yumaklı Kilis'te Bir Dizi Temasta Bulundu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kilis'e gelerek Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nda ziyaretlerde bulundu. Protokol üyeleriyle bir araya gelen Yumaklı, basına kapalı toplantılar gerçekleştirdi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak üzere Kilis'e gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

Bir dizi programa katılmak için Kilis'te bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ilk durağı Kilis Valiliği oldu. Protokol üyeleri tarafından karşılanarak Kilis Valisi Tahir Şahin ile bir araya gelen ve valilik şeref defterini imzalayan Yumaklı, daha sonra basına kapalı toplantı yaptı. Bakan Yumaklı, toplantı sonrasında ikinci durağı AK Parti Kilis İl Başkanlığı oldu. Parti'lilerle bir araya geldi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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