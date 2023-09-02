Bakan Hakan Fidan, İran'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle İran İslam Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaret kapsamında üst düzey temaslar gerçekleştirilecek ve iş birliği imkanları ele alınacak.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle İran İslam Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'ni ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran'da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, İran'la iş birliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.