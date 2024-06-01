Bakan Hakan Fidan Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin ele alınması ve güncel konuların görüşülmesi planlanıyor.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetine icabeten, 3-5 Haziran 2024 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.