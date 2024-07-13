Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) komuta kademesi, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreni öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı.

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitimlerini tamamlayan 54 ülkeden toplam 181 subay için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene katılmak üzere gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK komuta kademesi ile karşıladı. - ANKARA