Bakan Güler: TSK Modernizasyon ve Gazze Ateşkesi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Güncelleme:
Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern silah ve sistemlerle donatılması, Gazze'deki ateşkesin önemi ve Türkiye'nin insani yardımlarının devam edeceği konularında açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler: Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modern silah ve sistemler ile donatılması ve yüzde 5 savunma taahhüdü hedefine ulaşmadaki kararlılığımızı ve Gazze'de sağlanan ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ve bu ateşkesin iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını, ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kesintisiz insani yardımların önemini, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve TSK'nın Gazze'de kurulacak çok uluslu Görev Gücünde yer almaya da hazır olduğunu vurguladık.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
