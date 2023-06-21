MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörle mücadelemizde herhangi bir değişiklik olmayacak, aynı şekilde artan bir şiddetle devam edecek" dedi.

Bakan Güler: Terörle mücadelemiz artan bir şiddetle devam edecek

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörle mücadelemizde herhangi bir değişiklik olmayacak, aynı şekilde artan bir şiddetle devam edecek" dedi.

Güler, bir basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini söyleyerek, 'Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı' demesi üzerine de, "Mutlaka olacak. İş birliğimizi geliştireceğiz, onunda olumlu sonuçları olacak" ifadelerini kullandı.