Bakan Güler: Terör Belasına Karşı Kararlılıkla Mücadele Ediyoruz

Bakan Güler, Türkiye'nin çevre coğrafyasında yeni planlar oluştururken, terörle mücadelede kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde alınan proaktif tedbirlerle, terör tehdidinden ülkenin kurtarılacağına dikkat çekti.

Bakan Güler: Çevre coğrafyamızda yeni planlar kurulurken, Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması gerekiyordu. Bizler de bu adımları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve devlet aklının bir gereği olarak attık, atmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz proaktif tedbir ve uygulamalarla artık tarihi dönemecin içerisindeyiz. 40 yıldır milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan, enerjimizi ve kaynaklarımızı tüketen terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
