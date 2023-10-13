Bakan Güler Ateş Serbest 2023 faaliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu Bakan Güler: "Son 1 yılda 63 yerli ve uluslararası tatbikat icra edilmiş olup yıl sonuna kadar da 40 tatbikatın icra edilmesi planlanmaktadır.

Bakan Güler Ateş Serbest 2023 faaliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu

Bakan Güler: "Son 1 yılda 63 yerli ve uluslararası tatbikat icra edilmiş olup yıl sonuna kadar da 40 tatbikatın icra edilmesi planlanmaktadır."

Bakan Güler: "Hazırlık, her daim tedbirli olmakla sağlanabilmektedir."

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ateş Serbest 2023 faaliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "Son 1 yılda 63 yerli ve uluslararası tatbikat icra edilmiş olup yıl sonuna kadar da 40 tatbikatın icra edilmesi planlanmaktadır" dedi.

Ateş Serbest 2023 faaliyeti Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlendi. Ateş Serbest 2023 faaliyetine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu önemli faaliyet vesilesiyle, Milli Mücadele'mizin en kritik safhalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı bu topraklarda, sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bundan 102 yıl önce, Polatlı ve çevresinde yazılan büyük kahramanlık destanıyla, asil milletimizin Milli Mücadele'yi kazanacağına olan inancı pekişmiştir. Cumhuriyet'e giden yolda, bir asır önce bugün de, Ankara'mız başkent ilan edilmiştir. Bu vesileyle, Ankara'mızın başkent oluşunun 100'üncü yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ateş Serbest'in bu yıl 9'uncusunun icra edildiğini söyleyen Bakan Güler, "Bu tarihi ve anlamlı günde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en önemli eğitim faaliyetlerinden biri olan Ateş Serbest'in bu yıl 9'uncusu icra ediyoruz. Bugün burada, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ezici ateş gücünü oluşturan silah sistemleri ile kahraman personelimizin, bunları kullanmadaki maharetine şahit olmaktan, büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Hazırlık, her daim tedbirli olmakla; Caydırıcılık ise ancak disiplinli, iyi eğitilmiş personel ile modern silah sistemlerine sahip olunmasıyla sağlanabilmektedir."

Günümüzde yaşanan olaylar ve hazırlığın öneminden bahseden Bakan Güler, "Siyasi, askeri, ekonomik, teknolojik ve toplumsal alanlar başta olmak üzere, hemen her alanda çok yönlü gelişmelerin yaşandığı günümüzde, ülkeler arası savaşlardan vekalet savaşlarına, çatışmalardan krizlere kadar geniş bir istikrarsızlık ortamı bulunmaktadır. Yaşadığımız coğrafya ile mevcut savunma ve güvenlik ortamı ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu tehditleri bertaraf edecek, harekata daima hazır ve caydırıcı bir güç olmasını zorunlu kılmaktadır. Hazırlık, her daim tedbirli olmakla; Caydırıcılık ise ancak disiplinli, iyi eğitilmiş personel ile modern silah sistemlerine sahip olunmasıyla sağlanabilmektedir" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın en güçlü ordularından olması için eğitim ve tatbikatın önemini vurgulayan Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın en güçlü ordularından biri olma özelliğini devam ettirecek temel unsur ve asli kuvvet çarpanı ise, donanımlı ve kabiliyetli insan gücü ile sahip olduğu teknolojik donanımıdır. Bu bakımdan personelin en iyi şekilde eğitilmesi, sahip olduğu harp araç, gereç ve sistemleri etkin kullanabilmesi ve her zaman göreve hazır olması için belirleyici etkenlerden biri, muharebe şartlarına yakın eğitim ve tatbikatlardır. Tatbikatlar sayesinde personelimiz; Teorik bilgilerini arazide uygulama imkanı bulmakta, silah sistemlerini kullanma pratikleri ve yeteneklerini geliştirmekte; Yakın koordinasyon ve uyum içerisinde hareket edebilme kabiliyetlerini artırmaktadır. Personelin eğitimi açısından vazgeçilmez olan bu faaliyetlerde, aynı zamanda sürekli geliştirilen yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği sistemlerin başarısını da görme fırsatı bulmaktayız" şeklinde konuştu.

"Son 1 yılda 63 yerli ve uluslararası tatbikat icra edilmiş olup yıl sonuna kadar da 40 tatbikatın icra edilmesi planlanmaktadır"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tatbikatlara devam edeceğini söyleyen Bakan Güler, "Ordumuzun gücünü daima diri tutmak ve personelimizin niteliklerini çağın şartlarına ve muharebe ortamının değişken konseptine uygun olarak geliştirmek maksadıyla ulusal ve uluslararası tatbikatlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Nitekim son 1 yılda 63 yerli ve uluslararası tatbikat icra edilmiş olup yıl sonuna kadar da 40 tatbikatın icra edilmesi planlanmaktadır. İcra edilen bu tatbikatlarla, kahraman ordumuzun karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını her geçen gün daha da artırmaktayız. Bu anlayışla icra ettiğimiz faaliyetlerden biri de Ateş Serbest tatbikatıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan çeşitli sistemlerin kullanıldığını belirterek, "Bu faaliyette, envanterimizde bulunan silah sistemlerinin atış kabiliyetleri ve müşterek unsurlar arasındaki ateş desteği koordinasyonunun başarısı gözlemlenmiştir. Nitekim F-16 savaş uçağından taarruz helikopterine, Fırtına obüslerinden hava savunma sistemlerine, tanksavar silahlardan SİHA'lara, tanklardan keskin nişancı atışlarına kadar muhtelif çap ve tesirdeki sistemlerin atışları gerçekleştirilmiştir. Biraz evvel gururla izlediğimiz atışlar, ordumuzun ateş gücünün ulaştığı üstün seviyeyi ve personelimizin hedefe yönelik reaksiyon ve ateş kabiliyetlerini göstermesi açısından büyük önem arz etmektedir. İcra edilen atışlar; genç personelimize de farklı kuvvet ve sınıflara ait araç, silah ve mühimmatı yakından tanıma ve de atışların etkisini görme imkanı sağlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Güler tatbikatlar ile güçlenen Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin bekası için çalışacağını söyleyerek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaştığımız bu tarihi süreçte, bir asır önce varlık yokluk mücadelesi veren bir ordudan asil milletimizin sarsılmaz desteğiyle, bugün üstün nitelikleri haiz personeli, yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle dünyanın önde gelen ordularından biri haline gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda, her geçen gün gelişen savunma sanayimizin sağladığı imkan ve kabiliyetlerle teçhiz edilen kahraman ordumuz; Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından, terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bundan sonra da, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimiz doğrultusunda, Bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, Ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, Daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için gayret göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.