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Bakan Güler, Nijerya Savunma Bakanı Abubakar ile görüştü

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Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijerya Savunma Bakanı Muhammed Badaru Abubakar ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijerya Savunma Bakanı Muhammed Badaru Abubakar ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijerya Savunma Bakanı Muhammed Badaru Abubakar ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığında yapılan görüşmede, ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Nijerya Politika Haberler

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