Bakan Güler, Nijerya Savunma Bakanı Abubakar ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijerya Savunma Bakanı Muhammed Badaru Abubakar ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijerya Savunma Bakanı Muhammed Badaru Abubakar ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığında yapılan görüşmede, ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA