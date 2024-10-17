Bakan Güler, NATO Toplantısında ABD Savunma Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile ayaküstü görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO Karargahında ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, toplantı sırasında ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile ayaküstü görüştü. - BRÜKSEL