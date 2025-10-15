Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılırken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile toplantı öncesinde yaptığı ortak açıklamada, "Müttefiklerimize sorumluluk üstlenmeleri gerektiği mesajı iletilmişti. Şimdi bu taahhütler, önemli somut askeri kabiliyetlere dönüşmek üzere" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'daki temaslarını sürdürüyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Brüksel'de bulunan Güler, NATO Karargahına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından toplantıya iştirak etti. Bakan Güler, toplantı başlamadan önce salonda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve çeşitli ülkelerin savunma bakanları ile bir araya gelerek sohbet etti.

Rutte: "Halkımızı korumak için en iyi silahlı kuvvetlere sahip olduğumuzdan emin olacağız"

NATO Genel Sekreteri Rutte toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Bu NATO Savunma Bakanları toplantısının odağı, caydırıcılığımızı ve savunmamızı nasıl daha da güçlendirebileceğimiz olacak. Elbette, Lahey Zirvesi'nde alınan savunma harcamalarını ve savunma üretimini büyük ölçüde artırmaya yönelik tarihi kararlara dayanarak ilerleyeceğiz. NATO'nun yeni kabiliyet hedeflerinin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi masaya yatıracağız. Halkımızı korumak için en iyi silahlı kuvvetlere sahip olduğumuzdan emin olacağız" dedi.

"Ukrayna'ya ve Trump'a kararlı desteğimizi ifade edeceğiz"

Toplantıda ayrıca NATO'nun misyon ve operasyonlarını, NATO'nun doğu kanadından başlayarak güvenliği güçlendiren yeni faaliyetleri değerlendireceklerini vurgulayan Rutte, "Karşı karşıya olduğumuz insansız hava aracı tehditlerini ele almak için yeni çalışmalar başlatacağız. Atlantik'in her iki tarafında savunma sanayi altyapısını güçlendirme yönünde kaydettiğimiz ilerlemeyi inceleyeceğiz. Çünkü askeri güç ve sanayi gücü el ele ilerler. Ayrıca Ukrayna'ya ve ABD Başkanı Donald Trump'ın adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik sarsılmaz çabalarına kararlı desteğimizi ifade edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Ukrayna'ya daha fazla destek yolda"

NATO'nun Ukrayna'nın savunmasına destek sağlamaya devam ettiğini ifade eden Rutte, "Buna müttefikler tarafından finanse edilen Amerikan ekipmanları ile Ukrayna'ya gönderilen son 2 milyar dolarlık uluslararası girişim de dahildir. Daha fazla destek yolda. Desteğimiz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde baskı oluşturuyor ve uzun vadede Ukrayna'nın kendini savunma kabiliyetlerini güçlendirmesine yardımcı oluyor. Bu, gelecekteki herhangi bir Rus saldırganlığını caydırmaya da katkı sağlayacak. Bu açık bir şekilde kendi güvenliğimize hizmet eden bir unsurdur" şeklinde konuştu.

NATO-Ukrayna temasları

NATO Genel Sekreteri Rutte ayrıca, toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada gün içinde Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal'in de katılacağı bir NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı yapılacağını ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da kendilerine katılacağını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Rutte aynı zamanda, bugün Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı da yapılacağını ve burada Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey liderliğinde Ukrayna'ya desteğin artırılmasının görüşüleceğini duyurdu.

"NATO ve AB, 'İHA Duvarı' konusunda birlikte çalışıyor"

NATO Genel Sekreteri, toplantı öncesinde Rusya'nın geçtiğimiz ay Avrupa ülkelerinin hava sahalarında insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği ihlallerinin ardından öne sürülen 'İHA Duvarı' girişimine ilişkin bir soruya cevap verdi. Rutte, "Hep birlikte, AB ve NATO'nun gücünden en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak için çalışıyoruz. NATO standart belirleme, kabiliyet geliştirme ve askeri alandaki zor konularda iyi. AB ise iç pazarının muazzam yumuşak gücüne, finansman sağlanmasında büyük bir nüfuza ve üye ülkelerin aynı çizgide kalmasını temin etme kapasitesine sahip. Bu iki gücün birleşimi birlikte çalışmak için hayati önem taşıyor. Ruslar, işte tam da bu birlikteliği bozmaya çalışıyor" dedi.

"Rolümüz, Rus uçaklarını nazikçe hava sahamız dışına yönlendirmek olmalı"

Rus uçaklarının NATO hava sahasına yönelik ihlallerine ilişkin bir soruya Rutte, "Hava sahamız ihlal edildiğinde kararlı bir şekilde harekete geçebiliriz, sizi bu konuda gerçekten temin edebilirim" ifadelerini kullandı. NATO hava sahasına giren her Rus uçağının bunun kasıtlı olup olmadığına bakılmaksızın düşürülmesi gerektiğini savunanlara katılmadığını söyleyen Rutte, "Tehdit oluşturup oluşturmadığından kesin surette emin olmamız gerekiyor. Eğer bir tehdit oluşturmuyorsa, Rusya'dan çok daha güçlü olan ve sonsuz derecede daha fazla yetenekli olan bir ittifak olarak bizim rolümüz, o uçağın yanlışlıkla NATO hava sahasına sapması durumunda nazikçe hava sahamızın dışına yönlendirilmesini sağlamak ve onlara durmaları gerektiğini açıkça bildirmektir" dedi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth'den "güç yoluyla barış" mesajı

Toplantı öncesinde ayrıca ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ortak bir basın açıklaması yapan Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'nın savunma harcamaları hedeflerinin artırılmasını sağlamaktaki rolünden övgüyle bahsetti. Savunma Bakanı Hegseth ise, "Başkan Trump'ın liderliği ile müttefiklerimize sorumluluk üstlenmeleri gerektiği mesajı iletildi ve onlar da bunu gerçekten yaptılar. Şimdi bu taahhütler, en önemli unsur olan somut askeri kabiliyetlere dönüşmek üzere. Bunun bir parçası da Avrupa ülkelerinin Amerikan silahlarını NATO'ya devrederek Ukrayna'daki savaşta barışın sağlanmasına katkıda bulunmalarını öngören 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) girişimidir. Başkan Trump döneminden öğrendiğimiz en önemli şey, 'güç yoluyla barış' ilkesinin uygulanmasıdır. Barışı, güçlü sözlerle ya da parmak sallayarak değil, düşmanların saygı duyduğu gerçek ve güçlü askeri kabiliyetlere sahip olduğunuzda elde edersiniz" diye konuştu. - BRÜKSEL