Bakan Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na Katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılarak üye ülkelerin bakanlarıyla geleneksel aile fotoğrafı çektirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları ile geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılıyor. Bakan Güler, toplantı marjında NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika