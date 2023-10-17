- Bakan Güler: "NATO Kosova Gücü'ne en çok destek veren ikinci ülkeyiz"

PRİŞTİNE - Kosova'daki huzur ve barış ortamının devamı için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "NATO Kosova Gücü'ne en çok destek veren ikinci ülkeyiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova programı kapsamında 10 Ekim 2023 tarihinde komutası TSK tarafından devir alınan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nü ziyaret etti. KFOR Komutanı olarak 10 Ekim'de göreve başlayan Tümgeneral Özkan Ulutaş tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, KFOR'un faaliyetleri hakkında bilgi alarak Tümgeneral Özkan Ulutaş'a yeni görevinde başarılar diledi.

"Soydaşlarımız köprü vazifesi görüyor"

KFOR'da görevli personele de hitap eden Bakan Yaşar Güler, "Bölgesel ve küresel gerginliklerin tırmandığı kritik bir dönemde, Türkiye olarak Karadeniz'den Afrika'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslar'a kadar barış ve istikrarın hakim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Aynı şekilde Balkanlar'da da barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda tarihi, kültürel, dostluk ve kardeşlik bağlarımız bulunan ve Balkanlardaki önemli ortaklarımızdan biri olan Kosova ile de yakın iş birliği içerisindeyiz. Sınırımız olmasa da komşu ülke olarak gördüğümüz Kosova ile kültürel bağlarımıza yaraşır şekilde iş birliği ve ilişkilerimiz, başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda güçlenerek devam etmektedir. Ayrıca burada yaşayan soydaşlarımız da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından önemli bir köprü vazifesi görmektedir" ifadelerini kullandı.

"KFOR'a en çok destek veren ikinci ülkeyiz"

Kosova'daki huzur ve barış ortamının devamı için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Güler, "Bu çerçevede devamı için NATO Kosova Gücü'ne en çok destek veren ikinci ülkeyiz. Bir süre önce bölgede gerginliğin artması ve meydana gelen olaylar sonrası, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir Komando İhtiyat Taburumuz, Haziran ayında buraya görevlendirilmişti. 10 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında bölgede sükünetin sağlanmasına sizlerle birlikte katkılar sağlayan bu birliğimiz, görevini başarıyla icra ederek 5 Eylül'de ülkemize dönmüştür" diye konuştu.

"TSK'nın varlığı güven veriyor"

Bakan Güler konuşmasına şöyle devam etti:

"Kosova ile olan dostluk ve kardeşliğimizin en açık göstergelerinden biri sizin buradaki varlığınızdır. 1999 yılından bugüne kadar şanlı Türk ordusunun buradaki varlığı, dost ve kardeş Kosova halkına güven vermektedir. Dolayısıyla burada bulunmak, Kosova'da görev yapmak her Türk askeri için ayrı bir gururdur. Sizler, burada sadece askeri görevlerinizi yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda iki ülke arasındaki dayanışma ve iş birliğini güçlendiren birer elçi olarak da hizmet ediyorsunuz. Diğer yandan sizlerin buradaki varlığı, özellikle barış ve istikrarın güvencesi olması bakımından son derece kıymetlidir. Bu yönüyle sizler, bir yandan Kosovalı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterirken diğer yandan da Türkiye'nin gücünü ve kararlılığını temsil ediyorsunuz."

"Tek yol diyalog"

Barış ve huzur ortamının tesisi için tek yolun diyalog olduğuna dikkati çeken Güler, "Son dönemde yaşanan gelişmeler de dikkate alındığında bir kez daha ifade etmek isterim ki Kosova'da ve bölgede, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu diyalogdur. Türkiye olarak diyalog sürecini destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Kosova Görev Gücü Komutanlığını devralmamızla birlikte sorumluluklarımız daha da artmıştır. Komutanlığımız döneminde bölgedeki tüm unsurları eşit gören ve ayrım gözetmeyen profesyonel bir yönetim ilkesi sergileyeceğiz. Bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın teminatı olarak sizlerin de görevlerinizi çok daha yüksek bir motivasyonla yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Görevinizde başarı sağlamanız, disiplin ve iş birliğini gerekli kılmaktadır. Bu vesileyle önemsediğim bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum: Sizler, tüm nitelikleriniz hassasiyetle dikkate alınarak emsalleriniz arasından bu kıymetli görevlere seçildiniz. Zira dünyanın en başarılı savunma örgütü olarak kendini kanıtlamış NATO bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil eden görevler icra ediyorsunuz. Uluslararası arenada ülkemizin saygınlığını ve itibarını temsil etme misyonu Kosova'da sizlere emanet edilmiştir. Türk askerinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle, bölgedeki etkisini ve bunun uluslararası ilişkilerimize katkısını her daim göz önüne alarak faaliyetlerinizi icra edin. Zira dünya barışı için esasların belirlendiği günümüzde, artık çok açık bir şekilde görülmüştür ki Türkiye olmadan kurulmaya çalışılan hiçbir masanın başarılı olma şansı yoktur" açıklamasında bulundu.

"Türkiye ile birlikte olanlar kazanacak"

Türkiye ile birlikte politika izleyen ülkelerin kazanacağını dile getiren Güler, "Birçok uluslararası analistin de ifade ettiği gibi Türkiye'yi içermeyen hiçbir değerlendirmenin kıymetiharbiyesi bulunmamaktadır ve daha önce vurguladığım gibi önümüzdeki dönemde Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır. Ülkemizin bu önemli seviyelere ulaşmasında şüphesiz sizlerin icra ettiği başarılı faaliyetlerin de payı vardır. Bu, aynı zamanda seleflerlerinizden kalan önemli bir mirastır. Dolayısıyla tüm bunların bilinciyle sorumluluklarınızı en mükemmel şekilde yerine getirmeye gayret edin. Milli, manevi ve mesleki değerlerimiz ışığında aldığınız eğitim ve kurslar, sizlere tevdi edilen vazifenin altından rahatlıkla kalkmanızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.