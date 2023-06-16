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Bakan Güler, NATO'da aile fotoğrafı çekimine katıldı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

- Bakan Güler, NATO'da aile fotoğrafı çekimine katıldı

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nın ardından savunma bakanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı. Bakan Güler, fotoğraf çekiminde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın yanında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Brüksel Politika Haberler

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