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Bakan Güler, Litvanyalı mevkidaşı Anusauskas ile görüştü

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi. Bakan Güler, temasları çerçevesinde Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile görüştü. Bakanlar görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında fikir alışverişinde bulundu.

- Bakan Güler, Litvanyalı mevkidaşı Anusauskas ile görüştü

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Güler, temasları çerçevesinde Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile görüştü. Bakanlar görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Litvanya Brüksel Politika Haberler

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