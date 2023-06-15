Bakan Güler, Litvanyalı mevkidaşı Anusauskas ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile bir araya geldi. Bakan Güler, temasları çerçevesinde Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas ile görüştü. Bakanlar görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında fikir alışverişinde bulundu.