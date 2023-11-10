Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile görüştü.

Bakan Güler, Kosova İçişleri Bakanı Sveçla ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile görüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığında iki bakan görüşme gerçekleştirirken görüşmeye, Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci de katıldı. - ANKARA