Bakan Güler, Kore Büyükelçisi Jeong'u Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong'u makamında kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong'u makamında kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong'u makamında kabul etti" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika