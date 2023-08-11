Bakan Güler, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Her iki Bakan, Milli Savunma Bakanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Güler, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile bir araya geldi
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Her iki Bakan, Milli Savunma Bakanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Politika