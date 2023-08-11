Bakan Güler, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Her iki Bakan, Milli Savunma Bakanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.