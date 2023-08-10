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Bakan Güler, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile bir araya geldi

Politika Haberleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyarette bulunan KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile makamında bir araya geldi. İki bakan, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Yaşar Güler Kıbrıs Politika Haberler

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