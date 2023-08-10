Bakan Güler, KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyarette bulunan KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile makamında bir araya geldi. İki bakan, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika