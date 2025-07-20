Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Şehit ve Gazi Dernekleri ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Şehit ve Gazi Dernekleri ile Bir Araya Geldi
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Şehit ve Gazi Dernekleri'nin üyeleriyle bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Şehit ve Gazi Dernekleri'nin üyeleriyle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Şehit ve Gazi Dernekleri'nin değerli üyeleriyle bir araya geldi. TSK Komuta Kademesi'nin de bulunduğu görüşmede; Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Sönmezler Ocağı, Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Emekli Polisler Derneği, TMT Mücahitler Derneği yöneticileri yer aldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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