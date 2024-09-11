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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan'a yaptığı resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da Tokayev'e iletti. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki savunma işbirliklerini güçlendirme adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KAZAKİSTAN'A resmi ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair yapılan paylaşımda, "Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi. Bakan Yaşar Güler görüşmede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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