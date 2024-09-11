Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Görüştü

KAZAKİSTAN'A resmi ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair yapılan paylaşımda, "Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi. Bakan Yaşar Güler görüşmede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti" ifadelerine yer verildi.