Bakan Güler, Katar'da Savunma Bakanı ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Güler, Katar'da, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile görüştü.

Mili Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar'da, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanı Al Sani tarafından askeri törenle karşılanırken her iki Bakan daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti. Heyetler arası görüşmede Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı" ifadeleri kullanıldı.