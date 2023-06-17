Bakan Güler: "Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yaklaşık 32 milyon ton tahıl bine yakın gemiyle taşınarak dünya pazarlarına ulaştı.
Politika Haberleri
Bakan Güler: "Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yaklaşık 32 milyon ton tahıl bine yakın gemiyle taşınarak dünya pazarlarına ulaştı.
Bakan Güler: "Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yaklaşık 32 milyon ton tahıl bine yakın gemiyle taşınarak dünya pazarlarına ulaştı. Tahıl sevkiyatının hızlı, güvenli ve planlı bir şekilde devam etmesi önemli." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika