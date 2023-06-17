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Bakan Güler: 'Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yaklaşık 32 milyon ton tahıl bine yakın gemiyle taşınarak dünya pazarlarına ulaştı.

Bakan Güler: "Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yaklaşık 32 milyon ton tahıl bine yakın gemiyle taşınarak dünya pazarlarına ulaştı.

Politika Haberleri

Bakan Güler: "Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yaklaşık 32 milyon ton tahıl bine yakın gemiyle taşınarak dünya pazarlarına ulaştı.

Bakan Güler: "Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yaklaşık 32 milyon ton tahıl bine yakın gemiyle taşınarak dünya pazarlarına ulaştı. Tahıl sevkiyatının hızlı, güvenli ve planlı bir şekilde devam etmesi önemli." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Karadeniz Politika Haberler

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