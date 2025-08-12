Bakan Güler, İYİ Parti'den Ayrılanlara AK Parti Rozeti Taktı

Bakan Güler, İYİ Parti'den Ayrılanlara AK Parti Rozeti Taktı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'deki programında İYİ Parti'den istifa eden yaklaşık bin 500 kişiye AK Parti rozetlerini taktı. Bakan Güler, 'Terörsüz Türkiye' hedefine vurgu yaptı.

AK PARTİ'YE GEÇENLERE ROZET

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Öğretmenevi'ndeki programın ardından geldiği AK Parti İl binasında partililerle bir araya geldi. Bakan Güler, burada İYİ Parti'den istifa eden yaklaşık bin 500 kişiyi temsilen gelen katılımcıların rozetlerini taktı. Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' hedefine vurgu yapan Bakan Güler, "Hakkarili kardeşlerimizin geçmişte yaşadıklarını en kısa sürede unutturup, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için tüm gayretimizi sürdürüyoruz" dedi. AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydi Kaya ise aralarında muhtar ve kanaat önderlerinin de bulunduğu bin 500 kişinin katılımının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Sayın Bakanımızın ziyareti bize uğurlu geldi. Kendisine minnettarız" dedi.

