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Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile Görüşme Gerçekleştirdi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Ankara'da bir araya gelerek ikili ve bölgesel savunma meselelerini ve savunma sanayisinde iş birliğini görüştü.

Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi.

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi. Bakan Güler'in askeri törenle karşıladığı İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun ziyaretinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - Politika
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