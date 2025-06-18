Bakan Güler: " İsrail'in başta Gazze olmak üzere Lübnan'a ve şimdi de İran'a yönelik gerçekleştirdiği hukuk tanımayan saldırıları, çatışmaları tüm coğrafyaya yayma amacını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika