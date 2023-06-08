Bakan Güler, İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri ile telefonda görüştü.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri, bugün telefonda görüştü. Tümgeneral Bagheri, Bakan Güler'i yeni görevinden dolayı kutlayarak, başarı dileklerini iletti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika