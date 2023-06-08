Bakan Güler, İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri, bugün telefonda görüştü. Tümgeneral Bagheri, Bakan Güler'i yeni görevinden dolayı kutlayarak, başarı dileklerini iletti.