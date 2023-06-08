Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bakan Güler, İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Bakan Güler, İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Politika Haberleri

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bagheri, bugün telefonda görüştü. Tümgeneral Bagheri, Bakan Güler'i yeni görevinden dolayı kutlayarak, başarı dileklerini iletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı İran Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title