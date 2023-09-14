Bakan Güler, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bakanlıkta bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ülkemize ziyaret gerçekleştiren İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir araya geldi" denildi.