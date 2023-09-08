MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile bir araya geldi. Bakan Güler, konuk bakanı Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşıladı. Her iki ülke marşlarının çalınmasının ardından Bakan Ollongren, Onur Kıtası'nı selamladı. Bakanlar, tören sonrasında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Güler, Hollandalı mevkidaşı ile bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler, konuk bakanı Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşıladı. Her iki ülke marşlarının çalınmasının ardından Bakan Ollongren, Onur Kıtası'nı selamladı. Bakanlar, tören sonrasında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.