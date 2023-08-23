Bakan Güler Hakkari'de İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler'in beraberinde birçok üst düzey askeri yetkili de yer aldı.

Bakan Güler Hakkari'de

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün gerçekleştirdiği Şırnak ziyaretinin ardından Hakkari'ye geçerek Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde; Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile 2'nci Ordu Komutanı Korg. Metin Tokel de ziyarette yer aldı" ifadelerine yer verildi.