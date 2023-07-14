Bakan Güler: FETÖ ile mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadeleye devam ettiklerini ve bugüne kadar 24 bin 195 kişinin ihraç edildiğini ve 2 bin 542 emeklinin rütbesinin geri alındığını belirtti.