Bakan Güler: Huzur temin edildikçe Hakkari'ye yapılan yatırımlar hız kazandı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Çok şükür artık Hakkari'nin güvenliği, sınırlarımızın ötesinden sağlanmakta. Örgütün içeride hareket kabiliyeti de bitme noktasına getirildi. Bölge terörden temizlendikçe, güvenlik ve huzur temin edildikçe Hakkari'ye yapılan yatırımlar hız kazandı" dedi.

AK Parti tarafından düzenlenen '2023 Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Hakkari'ye gelen Bakan Güler'i, Vali Ali Çelik, vali yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile protokol üyeleri karşıladı. Buradan öğretmenevine geçip, gazetecilerle bir araya gelen Güler, "Cumhuriyet'in serhat şehri olan Hakkari, sahip olduğu konum itibarıyla stratejik ehemmiyeti oldukça yüksek bir şehir. Bu kapsamda devletimiz de Hakkari'nin önemini bilmekte ve buraya büyük önem vermekte. Zira bir devletin temel görevi; vatandaşlarının güvenlik ve huzurunu sağlamak, aynı zamanda refahını temin etmektir. Yıllardır büyük bir azim ve gayretle terörle mücadele ediyoruz. Son yıllarda sizlerin de yakından takip ettiği üzere kahraman Mehmetçik'in fedakarlık ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vuruldu. Çok şükür artık Hakkari'nin güvenliği, sınırlarımızın ötesinden sağlanmakta. Örgütün içeride hareket kabiliyeti de bitme noktasına getirildi. Bölge terörden temizlendikçe, güvenlik ve huzur temin edildikçe Hakkari'ye yapılan yatırımlar hız kazandı. Hükümetimiz tarafından yürütülen hizmet siyasetiyle ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımsal kalkınmadan hayvancılığa, çevre-şehircilikten turizm ve kültüre kadar her alanda büyük yatırımlar hayata geçirildi, geçiriliyor. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla daha müreffeh bir Hakkari için var gücüyle çalışıyor" dedi.

'BÖLGENİN İMAJ VE İTİBARI HER GEÇEN YÜKSELİYOR'

Hakkari'nin dillere destan olan doğal güzelliklerinin artık gün yüzüne çıktığını belirten Güler, "Hakkari yaylaları, kafileler halinde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Başta sportif faaliyetler ve gençlik festivalleri olmak üzere sosyo-kültürel etkinlikler güvenle ve huzurla icra ediliyor. Terörden temizlenen dağlarımızda, yaylarımızda gençlerimiz artık rahatça kamp yapıyor, dağcılık sporunu icra ediyor. Hakkarili gençlerimiz, sporun her branşında büyük başarılara imza atarak şehrin gururu oluyor. Başta hayvancılık olmak üzere şehrin ekonomisi; her alanda gelişiyor, bölgenin imaj ve itibarı da her geçen gün daha fazla yükseliyor. Dört mevsim turizm potansiyeli olan ve Doğu Anadolu'nun bu alandaki yeni parlayan yıldızı Hakkari'nin, önümüzdeki dönemde bu kabiliyetlerini daha iyi değerlendirerek, hak ettiği konuma ulaşması için gereken desteği vereceğiz. Amacımız; ülkemizin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi ayırt etmeksizin her bir köşesine hizmet götürmek, Hakkarili kardeşlerimiz için eser ve hizmet üretmektir. Binlerce yıldır şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla sulanan cennet vatanımız, kahraman ecdadımızın bizlere miras bıraktığı en kutsal emanettir. Bizler de bu mirasa sahip çıkma ve onu gelecek nesillere daha müreffeh ve daha güvenli bir şekilde aktarma sorumluluğunu taşıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKLER VE KÜRTLERİN BİRLİKTELİĞİ EBEDE KADAR SÜRECEKTİR'

Güler, ülkenin savunması, güvenlik ve huzur için gece- gündüz var güçleriyle çalıştıklarını aktararak, "İçinde bulunduğumuz ortam ise hepinizin malumu, bölgemizde ve dünyada her alanda büyük değişimlerin olduğu, hassas gelişmelerin yaşandığı, özellikle savunma ve güvenlik alanında risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönem. Böylesine kritik bir süreçte, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler de ülkemizin savunması, güvenlik ve huzurumuz için gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda şanlı ordumuz; Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bir yandan hudutlarımızın güvenliğini sağlarken; terörle mücadelede de büyük başarılar elde etmektedir. Bu konuda verilen emeklerin, gösterilen çabaların en yakın şahidi Hakkarili hemşehrilerimdir. Buradan bir kez daha hatırlatmak isterim ki; terör örgütlerinin bölgenin geleceğinde hiçbir yeri yoktur ve asla da olmayacaktır. Terörle mücadelede geldiğimiz seviye, terör örgütünün nifak ve ayrılık tohumları eken hain emellerini yerle bir etmiştir. Ezelden beri kardeş olan Türkler ve Kürtlerin birlikteliği ebede kadar sürecektir. Şurası muhakkaktır ki; terörle mücadelemiz, son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Terörle mücadelede elde ettiğimiz büyük başarıların yanı sıra mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik faaliyetlerimizi de büyük bir şevk ve gayretle sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Güler, basın toplantının ardından kentteki sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri ile yemekte buluştu.