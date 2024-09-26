Bakan Güler, Esnaf Ziyareti ve AK Parti İl Başkanlığı Toplantısı Gerçekleştirdi

ESNAF ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ, AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, öğretmenevindeki kanaat önderleri toplantısının ardından İş Geliştirme Merkezi ve Engelliler Derneğini ziyaret etti. Daha sonra Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezine geçen Bakan Güler, gençlerle sohbet etti. Güler, AK Parti İl Başkanlığında da partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Bakan Güler, esnaf ziyareti yaptıktan sonra kentten ayrıldı.