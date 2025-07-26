Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Savunma Bakanı ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Savunma Bakanı ile Bir Araya Geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 Fuarı kapsamında İstanbul'da Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile bir araya geldi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini ve ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 Fuarı'na katılmak üzere İstanbul'a gelen Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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