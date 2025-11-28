Haberler

Bakan Güler, Dünya Tekvando Şampiyonu Takımı'nı Tebrik Etti

Bakan Güler, Dünya Tekvando Şampiyonu Takımı'nı Tebrik Etti
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda tarihi başarı elde eden Tekvando Milli Takımını kabul ederek sporculara tebrik mesajı iletti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Tekvando Milli Takımı'nın elde ettiği başarıdan dolayı sporcuları tebrik etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24-30 Ekim 2025 tarihleri arasında Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda toplamda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde eden Tekvando Milli Takımımızı kabul etti. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Milli Takım Antrenörü Uğur Güngör ve Tekvando Milli Takım sporcularımızın yer aldığı kabulde Bakan Yaşar Güler elde edilen başarıdan dolayı hem yöneticileri hem de sporcuları tebrik etti" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

