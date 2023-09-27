Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda terörle mücadele operasyonları ve devam eden faaliyetler hakkında bilgi alındı ve talimatlar verildi.

Bakan Güler'den yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla telekonferans toplantısı

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Yaşar Güler toplantıda, terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.