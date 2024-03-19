Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayınladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayınladı. Güler, taziye mesajında, 'Kahraman silah arkadaşımız, 19 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı Mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim' ifadesini kullandı. - ANKARA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Tabip Teğmen Hulusi elçi için taziye mesajı yayınladı.
Bakan Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayınladı. Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 19 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı Mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı. - ANKARA