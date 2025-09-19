Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, "Kahraman gazilerimiz, değerli silah ve mesai arkadaşlarım; bugün, vatanımızın ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için canı pahasına mücadele eden ve bu uğurda gazi olan kahramanlarımızın gurur günüdür. Fedakarlıkları ve cesaretleriyle milletimizin gönlünde taht kurmuş değerli gazilerimize, en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 19 Eylül aynı zamanda, Milli Mücadelemizin lideri ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi'lik ünvanı ve mareşal rütbesi verilişinin yıl dönümüdür. Bu özel gün vesilesiyle Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, bizlere miras bıraktıkları bu cennet vatan için minnet ve rahmetle anıyorum" ifadeleri yer aldı.

'KAHRAMAN ORDUMUZ, BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETMEKTEDİR'

Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü artırmak için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Güler, "Değerli silah ve mesai arkadaşlarım; tarih boyunca bağımsızlığını ve kutsal değerlerini her şeyin üstünde tutan asil milletimiz, bu uğurda canını seve seve feda etmiş, bağrından çıkan kahraman ordusuna da 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' geleneğini miras bırakmıştır. Böylesine kıymetli bir mirasa sahip olmanın sorumluluğunu taşıyan kahraman ordumuz; aziz vatanımızı korumak ve Cumhuriyetimizi geleceğe güvenle taşımak için hudutlarımızın emniyetinden terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar her alanda üstün bir gayret göstermekte, büyük başarılar elde etmektedir. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için artan bir azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

'SİZLERİN CESARETLERİ, HER BİR SİLAH ARKADAŞIM İÇİN İLHAM KAYNAĞIDIR'

Güler, gazilere seslendiği mesajına, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda, en büyük pay aziz şehitlerimize ve siz kahraman gazilerimize aittir. Sizlerin fedakarlıkları ve cesaretleri, her bir silah arkadaşım için ilham kaynağıdır. Tarihimizin abideleşen sembolleri olan kahramanlarımızın gösterdiği yiğitlik ve fedakarlık, asil milletimizin vefa dolu gönlünde ebediyen yaşayacak, geleceğimizin teminatı olan genç nesillerimiz için örnek teşkil edecektir. Devletimiz de tüm imkanlarıyla gazilerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tedavisi devam eden gazilerimize acil şifalar diliyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine bir kez daha saygı ve şükranlarımı sunuyorum."