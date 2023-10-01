Bakan Güler'den Ankara patlamasına ilişkin açıklama Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalardan bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözünün hatırlatılmasını üzerine "O şarkı kulağınızda dursun diyor" dedi.

Bakan Güler'den Ankara patlamasına ilişkin açıklama

ANKARA - Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalardan bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözünün hatırlatılmasını üzerine "O şarkı kulağınızda dursun diyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katıldı. Katıldığı resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir muhabirin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözünü hatırlatması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "O şarkı kulağınızda dursun diyor" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin konuşan Güler, "Görünürde bir lav silahı var" diye konuştu. Bir muhabirin "Silah Sovyet yapımı mı?" sorusu üzerine "Büyük ihtimalle evet" cevabını verdi.